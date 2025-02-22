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Правительство ужесточит требования к иностранным компаниям, решившим вернуться в Россию

Россия намерена ужесточить требования для иностранных компаний, решивших вернуться в РФ. Как сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, это касается локализации, технологий и объемов инвестиций.

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