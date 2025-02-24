Сила в правде
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Сила в правде

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Зеленский: США стремятся завершить конфликт на Украине в 2025 году

Зеленский: США стремятся завершить конфликт на Украине в 2025 году

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что США намерены сделать все возможное, чтобы горячая стадия конфликта на Украине завершилась в этом году.

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