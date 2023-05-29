Дептранс Москвы: социальную карту можно будет привязать к приложению «Метро Москвы»

В столице началось тестирование новой функции для приложения «Метро Москвы». Это привязка социальной карты для отслеживания своих поездок, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
В столице началось тестирование новой функции для приложения «Метро Москвы». Это привязка социальной карты для отслеживания своих поездок, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
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