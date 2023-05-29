360

162 326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    Он бы еще добавил, что в России она есть, а в США культуры нет, не было и не будет!Экс-советник глав...
  • Михаил Аким
    А как же главный разводили Чубайс? Он тоже достоин награды.Генпрокурор Красн...
  • Олег Салов
    Вучич,ты созвал пять стран НАТО,а теперь упади перед ними на колени и сдай им Сербию,сербы будут тебе безмерно благод...Вучич созвал встр...

Дептранс Москвы: социальную карту можно будет привязать к приложению «Метро Москвы»

Дептранс Москвы: социальную карту можно будет привязать к приложению «Метро Москвы»

В столице началось тестирование новой функции для приложения «Метро Москвы». Это привязка социальной карты для отслеживания своих поездок, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх