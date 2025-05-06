Скрытая угроза подо льдами: как климат вызвал девятидневное землетрясение в Гренландии Ирина ВальковаВ сентябре 2023 года Восточная Гренландия стала ареной уникального сейсмического феномена, который вызвал удивление и тревогу в научном сообществе.
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