Что-то среднее между рисовым пудингом и заварным кремом — турецкий десерт мухаллеби получается деликатным, легким, с воздушным ароматом молока, риса и ванили.
Мухаллеби ⠀
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Что-то среднее между рисовым пудингом и заварным кремом — турецкий десерт мухаллеби получается деликатным, легким, с воздушным ароматом молока, риса и ванили.
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