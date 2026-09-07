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Юрий Лоза прокомментировал резолюцию ООН о картографической проекции Земли

Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла резолюцию, поддерживающую использование картографической проекции Equal Earth, которая более точно отображает реальные размеры Африки и других регионов мира.

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