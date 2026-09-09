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Бу атнада Казанда ачык һавада бушлай чаралар уздырыла

Бу атнада Казан халкы өчен «Җитезләр һәм тормыш сөючеләр» спорт проекты кысаларында табигать кочагында бушлай шөгыльләр уздырыла.

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