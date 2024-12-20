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В Курске задержали гендиректора региональной Корпорации развития

В Курске задержали гендиректора региональной Корпорации развития

Правоохранительные органы задержали гендиректора "Корпорации развития Курской области" Владимира Лукина, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при возведении оборонной линии на границе с Украиной, пишет ТАСС.

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