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Журнал «Профиль»

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Публициста Евгения Понасенкова исключили из списка иноагентов

Публициста Евгения Понасенкова исключили из списка иноагентов

Министерство юстиции Российской Федерации в пятницу, 11 сентября 2026 года, исключило публициста из реестра иностранных агентов, внесло в перечень трех человек и две организации.

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