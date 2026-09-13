Си Цзиньпин на БРИКС призвал отказаться от принципа «сила есть право»

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заседании лидеров стран-членов и партнёров БРИКС в формате «аутрич» в рамках саммита в Нью-Дели, заявил о необходимости отказа от принципа «прав тот, кто силён» в международных отношениях.
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