Си Цзиньпин на БРИКС призвал отказаться от принципа «сила есть право»

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заседании лидеров стран-членов и партнёров БРИКС в формате «аутрич» в рамках саммита в Нью-Дели, заявил о необходимости отказа от принципа «прав тот, кто силён» в международных отношениях.