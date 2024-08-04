Готовят возврат земель? В Польше публично осудили украинский национализм

А что произошло?! Почему переобулись в воздухе?! Целовались « взасос» с Зеленским, славили Бандеру и Шухевича, снесли все памятники советским солдатам и вдруг такой ворот на 180 градусов?! Что- то затеяли , не иначе.

Алексей Горшков

Пауки в банке! Поляки не могут простить им Волынскую Резню...А МНОГОВЕКОВОЕ польское издевательство над православным населением они вспоминают? Не дай бог буду понят, как человек, ОПРАВДЫВАЮЩИЙ зверства украинских националистов - но его бы И НЕ БЫЛО - не будь такого же зверства - причём МНОГОВЕКОВОГО - И С ПОЛЬСКОЙ СТОРОНЫ !!! Не каждый знает, что земли, ставшие Украиной при создании Речи Посполитой, от Великого Княжества Литовского, отошли НАПРЯМУЮ Польше - остальные имели хоть какую-то самостоятельность! Не со всем с Ю.Котом согласен, но есть у него фраза, которую я целиком поддерживаю: "Украинец - это русский, укушенный поляком"!