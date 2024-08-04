Театр абсурда
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Театр абсурда

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    Пауки в банке! Поляки не могут простить им Волынскую Резню...А МНОГОВЕКОВОЕ польское издевательство над православным ...Готовят возврат з...

Готовят возврат земель? В Польше публично осудили украинский национализм

Готовят возврат земель? В Польше публично осудили украинский национализм

Мемориал жертвам Волынской резни в Варшаве. Сейм Польши накануне официально осудил идеологию и символику Организации украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой армии (УПА)*.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А что произошло?! Почему переобулись в воздухе?! Целовались « взасос» с Зеленским, славили Бандеру и Шухевича, снесли все памятники советским солдатам и вдруг такой ворот на 180 градусов?! Что- то затеяли , не иначе.
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13 час.
Сергей Киселев
Друг-друга  СТОЯТ!  и  ТЕ И ДР. - ПРОДАЖНЫЕ...Т..!
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12 час.
Алексей Горшков
Пауки в банке! Поляки не могут простить им Волынскую Резню...А МНОГОВЕКОВОЕ польское издевательство над православным населением они вспоминают? Не дай бог буду понят, как человек, ОПРАВДЫВАЮЩИЙ зверства украинских националистов - но его бы И НЕ БЫЛО - не будь такого же зверства - причём МНОГОВЕКОВОГО - И С ПОЛЬСКОЙ СТОРОНЫ !!! Не каждый знает, что земли, ставшие Украиной при создании Речи Посполитой, от Великого Княжества Литовского, отошли НАПРЯМУЮ Польше - остальные имели хоть какую-то самостоятельность! Не со всем с Ю.Котом согласен, но есть у него фраза, которую я целиком поддерживаю: &quot;Украинец - это русский, укушенный поляком&quot;!
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8 час.

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