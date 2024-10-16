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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин – 6-й хоккеист с 700 голами и 700 пасами в НХЛ. Он повторил результат Гретцки, Хоу, Ягра, Дионна и Эспозито

«Вашингтон» переиграл «Вегас» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 39-летний капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин сделал две результативные передачи и стал первой звездой встречи.

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