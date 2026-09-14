Праздники 15 сентября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В 1741 году персидский правитель Надир-шах вновь, уже в третий раз, вторгся в Дагестан. Этот второй Александр Македонский, с которым сравнивал себя Наполеон и которого описывают как "последнего великого завоевателя Азии", создал колоссальное государство на Ближнем Востоке, но ему было мало.