Праздники 15 сентября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В 1741 году персидский правитель Надир-шах вновь, уже в третий раз, вторгся в Дагестан. Этот второй Александр Македонский, с которым сравнивал себя Наполеон и которого описывают как "последнего великого завоевателя Азии", создал колоссальное государство на Ближнем Востоке, но ему было мало.
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