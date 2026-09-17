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Продали дом ради теплохода и получили один диагноз на двоих: с чем живут Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

Продали дом ради теплохода и получили один диагноз на двоих: с чем живут Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

Экранный образ солиста «Дюны» Виктора Рыбина — бесконечный праздник, пляски и дворовый задор. У его жены Натальи Сенчуковой — мягкая, улыбчивая грация.

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