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Удары возмездия накрыли важнейшее предприятие ВПК Украины

Удары возмездия накрыли важнейшее предприятие ВПК Украины

Российские войска в ночь на 20 сентября нанесли серию ударов по объектам украинской оборонной промышленности, логистики и связи.

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