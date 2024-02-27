В МИД пообещали поднять тему применения Украиной химического оружия

Россия на международных площадках поднимет тему применения Украиной аналога химического оружия BZ. «Тема преступлений с применением украинскими спецслужбами аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ станет сюжетом обсуждения», — заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
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