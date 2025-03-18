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Нижегородская правда

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Обращение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днем воссоединения Крыма с Россией

Обращение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днем воссоединения Крыма с Россией

Сегодня в нашей стране отмечают важную дату — День воссоединения Крыма с Россией. 11 лет назад мы с вами были свидетелями того, как единодушно и сплоченно жители Крыма и Севастополя проголосовали на референдуме за вхождение в состав России.

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