Катюше спрогнозировали продление жизни в России

Панда Катюша, родившаяся и живущая в Московском зоопарке, может остаться жить в России на более долгий срок, чем предполагается сейчас, спрогнозировал глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.
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