Почему наши 7% от ВВП на оборону гораздо меньше, чем их 2%

Игорь Василевский

В мировой практике ВПК всегда выступал как ускоритель национального развития. Про РФ ничего не скажу, ибо все производство находится в руках госкомпаний и крупного капитала. Каждый из нес а). не акционер (крупный или любой иной!) всех этих предприятий, б). не ведущий менагер с минимальными окладами и миллионными премиями за перевыполнение и прочее... Т. е. в масштабах страны, возможно, что что то куда то вверх и движется (нефть то и газ добывать не перестали, качают уполномоченные предприятия! И НДС в бюджет продолжат прибывать!!!), а вот реальные пенсии да зарплаты.... На 9%, в среднем, в год? При инфляции около15%? Тех, кто экономику не проходил, но зарабатывает прилично (те же сварщики, к примеру, или токари при ЧПУ которых, почему то в стране стало не хватать!! Про ИТ спецов промолчу - там с оплатой полнейший бардак, но им всегда мало(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) А вот на заработках в 20-30 тыс. сии проценты... Насмешка. Монголы, еще совсем недавно жившие в юртах и пасшие стада, решили, что каждый должен получать ренту с богатств страны. А в нашей великой и могучей стране даже исторические владельцы недр, откуда добываются богатства, даже компенсацию не все получают. Ну, перестала утка летать - а кого это кроме как туземца волнует? А рыбу перетравили всяким и разным - запретить ее вылавливать всем, включая и тем, кто ею не одну тысячу лет питался. И все тихо.... благородно... И не мешайте правильным людям барыши считать.... И не приставайте к ним с вопросом - а куда они деньги выгоняют! Не пиндосия - так Дубаи! Не гейропа - так Гонконг или армения какая нить... Типа - серый экспорт. С последующей выгонкой туда, где счета оффшорные. Печально? Да так оно и есть... Если не хуже, злее и беспринципнее!