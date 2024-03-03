Представлен кроссовер BYD Song Pro DM-i Honor Edition: 197 л.с., расход 4,4 л/100 км, больше 1000 км на баке бензина и топовое оснащение за 18 тыс. долларов

BYD продолжает наводнять рынок Поднебесной доступными автомобилями и гибридами: вслед за BYD Tang DM-i Honor Edition на местный рынок вышел BYD Song Pro DM-i Honor Edition, и он оказался почти на 2,8 тыс.
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