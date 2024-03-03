iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

31 подписчик

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

Представлен кроссовер BYD Song Pro DM-i Honor Edition: 197 л.с., расход 4,4 л/100 км, больше 1000 км на баке бензина и топовое оснащение за 18 тыс. долларов

Представлен кроссовер BYD Song Pro DM-i Honor Edition: 197 л.с., расход 4,4 л/100 км, больше 1000 км на баке бензина и топовое оснащение за 18 тыс. долларов

BYD продолжает наводнять рынок Поднебесной доступными автомобилями и гибридами: вслед за BYD Tang DM-i Honor Edition на местный рынок вышел BYD Song Pro DM-i Honor Edition, и он оказался почти на 2,8 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх