Карлсон назвал обвинительный приговор Трампу концом американского правосудия

Американский журналист Такер Карлсон назвал концом американского правосудия обвинительный приговор по делу о подлоге финансовых документов, вынесенный экс-президенту США Дональду Трампу судом присяжных в Нью-Йорке.
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