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Мода и Шоу-бизнес

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Жизель Бюндхен ждет первенца от инструктора по джиу-джитсу Жоакима Валенте

Жизель Бюндхен ждет первенца от инструктора по джиу-джитсу Жоакима Валенте

44-летняя бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен беременна. Предполагаемым отцом ребенка является 35-летний Жоаким Валенте, инструктор по боевому искусству джиу-джитсу, с которым актриса, по слухам, встречается уже как минимум год.

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