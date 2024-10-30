Жизель Бюндхен ждет первенца от инструктора по джиу-джитсу Жоакима Валенте

44-летняя бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен беременна. Предполагаемым отцом ребенка является 35-летний Жоаким Валенте, инструктор по боевому искусству джиу-джитсу, с которым актриса, по слухам, встречается уже как минимум год.