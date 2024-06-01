В Ладожском озере нашли клад шведских монет середины XVII века

Находку обнаружили орловские дайверы Специалисты центра научных исследований 1xpedition в ходе научно-исследовательской экспедиции обнаружили в северной части Ладожского озера горшок со шведскими монетами середины XVII века.
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