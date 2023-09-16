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В тульском минздраве рассказали, как вступить в регистр доноров костного мозга

В тульском минздраве рассказали, как вступить в регистр доноров костного мозга

Что думает большинство людей, когда получает предложение стать донором костного мозга? Многие считают, что это многочасовая операция на позвоночнике под общим наркозом, однако реальная процедура с представлениями людей не имеет ничего общего.

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