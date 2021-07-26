Маневры НАТО у границ Беларуси и России – подготовка к третьей мировой?

Во время своего интервью телеканалу «Sky News Arabia», которое состоялось 19 июля, Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что, создавая очаг напряжения вокруг России и Беларуси, политики ЕС ведут к развязыванию третьей мировой войны.
Во время своего интервью телеканалу «Sky News Arabia», которое состоялось 19 июля, Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что, создавая очаг напряжения вокруг России и Беларуси, политики ЕС ведут к развязыванию третьей мировой войны.
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