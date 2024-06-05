Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Дорогая Светлана! С днём рождения!!!

Дорогая Светлана! С днём рождения!!!

Друзья!!!!! У нашего замечательного суперадминистратора и активного автора сайтаСВЕТЛАНЫ (Митленко) День Рождения!!! Светлана! Что тебе пожелать?За Море Мечты шагнуть,Созвездье Пегасово оседлатьИ выйти на Млечный Путь,Догнать стремительных Гончих ПсовИ, в дальней дали пыля,Поймать под созвездием ПарусовСозвездия Журавля.

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Комментарии
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Светлана Митленко
Жанна, спасибо большое за такую шикарную тему и внимание. Это и трогательно и приятно!
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2 час.
Жанна Чешева
А мне приятно было эту тему делать)))
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2 час.
Светлана Митленко
У меня и слове нету!!!!
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1 час.

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