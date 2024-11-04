Запад готовится к потере своего доминирования

Что там говорить, на протяжении не то что десятилетий — столетий, со времен Петра Первого (а кем-то и раньше), Запад, Европа воспринимались как эталон цивилизации, где на немыслимом для нас уровне культура, законность, порядок, развитая инфраструктура и, конечно, уровень жизни, до которых нам «ого-го ещё сколько».
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