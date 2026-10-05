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Царьград

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В Волгодонске Nissan сбил 12-летнего мальчика на 2-й Бетонной

В Волгодонске Nissan сбил 12-летнего мальчика на 2-й Бетонной

Вечером 5 октября на улице 2-я Бетонная в Волгодонске 40-летний водитель Nissan Primera сбил 12-летнего мальчика, переходившего дорогу возле дома №2Б; пострадавшего доставили в больницу.

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