Парламент Молдовы денонсирует соглашение с СНГ о книгах

Парламент Молдовы на пленарном заседании в пятницу, 24 июля, рассмотрит вопрос о денонсации Соглашения о сотрудничестве в области издательского дела, распространения книги и полиграфии, заключенного в рамках СНГ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии