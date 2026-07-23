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Царьград

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Парламент Молдовы денонсирует соглашение с СНГ о книгах

Парламент Молдовы денонсирует соглашение с СНГ о книгах

Парламент Молдовы на пленарном заседании в пятницу, 24 июля, рассмотрит вопрос о денонсации Соглашения о сотрудничестве в области издательского дела, распространения книги и полиграфии, заключенного в рамках СНГ.

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