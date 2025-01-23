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Петербургский дневник

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Названа точная причина смерти пресс-секретаря SHAMAN

Трагедия произошла из-за проблем с сердцем Причиной смерти пресс-секретаря российского певца SHAMAN, руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» Антона Коробкова-Землянского стали проблемы с сердцем.

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