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Почему нельзя стирать трусы с носками и как вообще это правильно делать: ответ врача

Почему нельзя стирать трусы с носками и как вообще это правильно делать: ответ врача

Как говорится, люди делятся на два типа. фото: ALPA PROD/Shutterstock/Fotodom.ruКак часто перед стиркой кто-то задается вопросом о том, можно ли вообще стирать грязные трусы с носками не первой свежести.

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