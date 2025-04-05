Недолго радовались.;(( Волгоградстат сообщил о заморозке цен на топливо в регионе к апрелю. Стоимость бензина и солярки держится на одном уровне уже неделю, отметили статистики.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Недолго радовались.;(( Волгоградстат сообщил о заморозке цен на топливо в регионе к апрелю. Стоимость бензина и солярки держится на одном уровне уже неделю, отметили статистики.