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Царьград

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В Петербурге тихий 19-летний сын убил заботливую мать

В Петербурге тихий 19-летний сын убил заботливую мать

В Невском районе Петербурга задержали 19-летнего юношу по подозрению в убийстве матери, тело которой с признаками насильственной смерти нашли в квартире на улице Дмитрия Устинова.

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