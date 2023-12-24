В центре Перми сейчас множество чёрных лиц, буквально повсюду. И интересно, что это преимущественно не среднеазиатские гастарбайтеры, а арабские и, особенно, индийские студенты.
Тут вам не Лондон!
Комментарии
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SD
Sergey Desa
В СССР приезжали , чтобы учиться , как можно построить общенародное государство! Учились уважать людей, рабочего человека, отношению госудаоства к своим гражданам. Сегодня можем предложить государство без идеи где правит золотой телец. И уровень образования, к сожалению снизился.
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14 час.
Валерий Мязин
Иностранцев учат в России , а своих студентов за борт.Врачей катастрофически не хватает в России.Непонятная позиция правительства, похоже на вымирание готовят.
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14 час.
Геннадий Свешников
И очень хорошо и очень плохо❗Студент,он и в Африке студент и на крайнем севере студент❗Это не фашисты,как в Одессе заживо жечь людей и радоваться😱🙏
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13 час.
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