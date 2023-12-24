Тут вам не Лондон!

SD Sergey Desa В СССР приезжали , чтобы учиться , как можно построить общенародное государство! Учились уважать людей, рабочего человека, отношению госудаоства к своим гражданам. Сегодня можем предложить государство без идеи где правит золотой телец. И уровень образования, к сожалению снизился.

Валерий Мязин Иностранцев учат в России , а своих студентов за борт.Врачей катастрофически не хватает в России.Непонятная позиция правительства, похоже на вымирание готовят.