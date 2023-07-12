Surgery: программа тренировок перед операцией снижает риск осложнений у пожилых

Ученые из Университета Отаго провели исследование, в результате которого было доказано, что выполнение короткой программы высокоинтенсивных интервальных тренировок (ВИИТ) перед операцией может значительно снизить риск осложнений и улучшить восстановление пожилых пациентов после хирургического вмешательства.
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