smi.today

4 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Токарева
    Ни в пятеро, ни в десятеро. Ничего не получат. Пусть мёрзнут и вымирают.«Идите вы лесом»:...
  • Svetlana Kuzmina
    Эрдоган хочет купить самолеты-амфибии? Только вот, это приобретение должно обойтись Турции ооочень дорого, за все "хо...Эрдоган захотел о...
  • Александр Миндра
    Уже объявили, аж на 400 руб.Работающим пенсио...

Surgery: программа тренировок перед операцией снижает риск осложнений у пожилых

Surgery: программа тренировок перед операцией снижает риск осложнений у пожилых

Ученые из Университета Отаго провели исследование, в результате которого было доказано, что выполнение короткой программы высокоинтенсивных интервальных тренировок (ВИИТ) перед операцией может значительно снизить риск осложнений и улучшить восстановление пожилых пациентов после хирургического вмешательства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх