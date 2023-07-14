Латвийская певица Лайма Вайкуле высказалась по поводу российского певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN.
Вайкуле жестко раскритиковала певца SHAMAN
Комментарии
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Надежда Новопашина
Уж чья бы корова мычала, а вайкулина молчала в тряпочку! Хрипела и пришепётывала всю "деятельность", а туда же - критиковать! Да Шаман с твоим конкурсом на один гектар ка,,...ть не сядет!!!
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15 час.
Татьяна
Безголосая шепелявая чухонка критикует талантливого молодого певца с сильным голосом. Чья бы корова мычала, а её бы молчала. Много лет она мычала на наших сценах и "намычала" в свой карман миллионы, а теперь страна ей не такая и народ в ней неправильный живёт. Сиди уж в своей стране-кляксе и радуйся жизни, твоё звёздное время прошло.
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11 час.
mark kapustin
Вот уж начхать на её мнение.
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11 час.
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