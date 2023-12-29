Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Бойцы 29 армии группировки «Восток» раздали новогодние подарки детям в ДНР

Бойцы 29 армии группировки «Восток» раздали новогодние подарки детям в ДНР

В преддверии Нового 2024 года бойцы бригады управления 29 общевойсковой армии группировки войск «Восток» поздравили с праздником воспитанников детского сада и школьников всех классов Волновахского района Донецкой народной республики.

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