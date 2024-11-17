СК завел дело из-за видеоролика студентов. В Московской финансово-юридической академии ищут терроризм.

СК возбудил дело из-за видео с призывами к терроризму в МФЮА РИА Новости В интернете распространилось видео, на котором молодые люди с флагами выкрикивают лозунги, возможно, связанные с межнациональной рознью.
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