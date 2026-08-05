Депутат Смолин предположил, что Минобрнауки скорректирует правила приема в вузы

Руководство Министерства науки и высшего образования Российской Федерации допустило возможность пересмотра правил приема в высшие учебные заведения в обозримом будущем ради нормализации положения дел в данной сфере.
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