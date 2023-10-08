ХАМАС предостерег Израиль от ударов по жилым домам сектора Газа

Группировка «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) обратилась к Израилю с предупреждением о нанесении «болезненных» ударов при условии атак со стороны израильских военных по жилым кварталам сектора Газа.
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