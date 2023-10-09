Пользователи iPhone пожаловались на медленный Wi-Fi

Пользователи смартфонов Apple пожаловались на проблемы медленного интернета после обновления iOS. Журналисты обратили внимание на жалобы владельцев iPhone, которые рассказали, что проблемы с интернетом возникли после обновления до iOS 17.
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