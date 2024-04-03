Депутат ЛНР: ВСУ сделают Славянск и Краматорск городами-смертниками

ВСУ хотят сделать Славянск и Краматорск городами-смертниками, минируя все объекты социальной инфраструктуры в этих городах, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Виктор Водолацкий.
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