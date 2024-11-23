В Архангельске потушили пожар на Обводном канале

Возгорание в расселённом доме в центре столицы Поморья произошло накануне вечеромВозгорание в расселённом доме в центре столицы Поморья произошло накануне вечеромПо прибытии пожарных и и спасателей на место происшествия выяснилось, что горит двухэтажный расселённый деревянный дом.