В Архангельске потушили пожар на Обводном канале

Возгорание в расселённом доме в центре столицы Поморья произошло накануне вечеромВозгорание в расселённом доме в центре столицы Поморья произошло накануне вечеромПо прибытии пожарных и и спасателей на место происшествия выяснилось, что горит двухэтажный расселённый деревянный дом.
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