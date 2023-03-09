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«Легло надолго»: Подоляка рассказал о новой тактике ударов ВС РФ, заставшей Украину врасплох

«Легло надолго»: Подоляка рассказал о новой тактике ударов ВС РФ, заставшей Украину врасплох

Политический аналитик, военный обозреватель, блогер Юрий Подоляка в программе «Время покажет» рассказал о новой тактике ударов ВС РФ, заставшей 9 марта Украину врасплох.

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