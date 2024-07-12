В этом году в Москве будет введено в эксплуатацию 95 км дорог — Собянин

Южный участок МСД будет достроен до конца года До конца текущего года планируется завершить строительство участка новой автотрассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны, а также южного участка Московского скоростного диаметра от МКАД до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.