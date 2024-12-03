Экс-депутат Рады раскрыл, почему «Южмаш» стал целью для «Орешника»

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев поделился с российскими журналистами размышлениями о том, почему ВС РФ при помощи новой ракетной системы «Орешник» нанесли удар именно по Южному машиностроительному заводу («Южмаш») в Днепре.
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