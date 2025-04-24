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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейми О′Хара: «Кунья ходит пешком больше всех в АПЛ – будет ли этого достаточно в «МЮ»? На его месте я бы вообще задумался, стоит ли туда идти. Не уверен, что команда достаточно хороша»

«Я немного скептически отношусь к Матеушу Кунье. Он очень талантливый футболист, но есть ли у него желание стать лучшей версией себя, проявлять себя каждую неделю? Для этого требуется усердная работа и старание.

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