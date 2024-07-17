НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

143 подписчика

Фроуз обратился к болельщикам «Локомотива», произнеся приветствие по-русски: «Привет, Ярославль. Жду не дождусь встречи с вами»

33-летний канадец, выступавший в системе «Вегаса», подписал контракт с клубом на этой неделе.  «Привет, Ярославль (произнес по-русски – Sports).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх