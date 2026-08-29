Над территорией Липецкой области сбили БПЛА врага

Перехвачены и уничтожены 313 украинских беспилотников над территориями 11 российских регионов и акваториями Азовского и Чёрного морей.
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