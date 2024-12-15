В Москве подали заявление о банкротстве дочери Бориса Шпигеля

Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк» (МФПДК «Биотэк»), одна из структур одноименной группы компаний, подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве дочери своего основателя, экс-сенатора Бориса Шпигеля Светланы.
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